PepsiCo da a conocer por primera vez avances en el cumplimiento de las metas de PepsiCo positive que lideran la industria

Ciudad de México, 7 de julio de 2022.– PepsiCo, Inc. (NASDAQ:PEP) publicó hoy un informe sobre los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) que guían sus acciones en materia de sostenibilidad. Esta es la primera vez que la compañía anuncia avances en el cumplimiento de las metas globales que se ha propuesto desde el lanzamiento de PepsiCo Positive (pep+), una transformación estratégica de punta a punta en sus operaciones que coloca a la sostenibilidad y al capital humano en el centro para generar crecimiento y valor compartido. El informe ESG 2021 (antes llamado “reporte de sostenibilidad”) destaca cómo la compañía utiliza sus marcas, el talento de sus colaboradores y su escala para impulsar acciones positivas para el planeta y las personas dando a conocer el progreso alcanzado en tres pilares clave. Los aspectos más destacados son: Agricultura Positiva: PepsiCo adoptó prácticas agrícolas regenerativas en casi 140,000 hectáreas, en camino hacia el objetivo a 2030 de abarcar 2.8 millones de hectáreas, equivalentes a la huella agrícola de la compañía. En Latinoamérica, además, implementa programas encaminados a cumplir la meta de mejorar los ingresos de más de 250,000 personas en su cadena de valor agrícola a 2030. Como parte de esas tareas: El programa Agrovita apoya a agricultores en México (50% de los cuales son mujeres) para que adopten mejores prácticas en la producción de cacao, plátano y otros cultivos.

Con el Fondo de Agricultura de Siguiente Generación, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), invierte $2 millones de dólares para acelerar la participación de las mujeres en la agroindustria en Guatemala, República Dominicana y Ecuador.

Junto con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID ) , contribuye a mejorar los ingresos de mujeres agricultoras y construir sistemas alimentarios más sostenibles. C adena de Valor Positiva: PepsiCo redujo 25% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en sus operaciones directas (alcance 1 y 2) [1] . Actualmente, más de 70% de la electricidad que utiliza en estas operaciones a nivel global proviene de fuentes renovables. En Latinoamérica, PepsiCo cumplió el objetivo de abastecerse de electricidad 100% renovable. Este hito supondrá un ahorro de 181 mil 500 toneladas de emisiones de CO2, equivalente a la captura de carbono realizada por más de 7 millones de árboles.

En áreas de alto riesgo hídrico, el ahorro en el uso del agua es de 18%; lo que supone un avance importante con respecto al objetivo de alcanzar 25% para 2025. En México, al adoptar nuevas técnicas de riego para el cultivo de papa, se registró un ahorro en el uso del agua del 36%.

En las operaciones que la empresa realiza en cuencas locales reabasteció 34% del agua utilizada, lo que representa más de 6 mil millones de litros de agua.

PepsiCo beneficia a 68 millones de personas en todo el mundo con su programa de acceso al agua potable, con el objetivo de alcanzar a 100 millones en 2030.

En Latinoamérica, en materia de empaques, se lanzaron productos de bebidas 100% rPET en Argentina. Elecciones Positivas: PepsiCo redujo 75% de grasa saturada en su portafolio de alimentos, con lo que sus productos aportan menos de 1.1 gramos por cada 100 calorías.[2] Esto significa alcanzar su objetivo de reformulación cuatro años antes de lo previsto.

53% del portafolio de bebidas aporta menos de 100 calorías de azúcares añadidos por porción.[3]

66% del portafolio de alimentos aporta menos de 1.3 miligramos de sodio por caloría.[4] En Latinoamérica, además de lo anterior, PepsiCo continúa ampliando su oferta de productos nutritivos y lanzó el programa Quaker Qrece, cuyo objetivo es combatir la desnutrición infantil en México y Guatemala. “Nuestro compromiso por crear un sistema alimentario más sostenible y resiliente es inquebrantable y estamos orgullosos del progreso que hemos alcanzado en 2021 con respecto a las metas de PepsiCo Positive,” dijo Jim Andrew, líder de sostenibilidad de PepsiCo. “Nuestro objetivo es que el negocio pueda crecer al tiempo que disminuye su impacto medioambiental. Aún hay mucho trabajo por hacer, por lo que -en colaboración con nuestros socios, comunidades, ONG y líderes gubernamentales- seguiremos invirtiendo en acciones, innovaciones y alianzas que nos permitan crear un futuro más sostenible.” La versión digital del informe ESG 2021 está vinculada al informe ESG Topics A-Z de PepsiCo, una revisión a profundidad del enfoque y el progreso de la compañía en aproximadamente 50 temas relacionados con la sostenibilidad. PepsiCo seguirá publicando su informe ESG cada año. El informe de este año y todos los recursos descargables están disponibles aquí. Contacto de prensa PepsiCo Jorge Delarbre | [email protected] | +52 (55) 5281-1102 Acerca de PepsiCo Latinoamérica PepsiCo Latinoamérica es una división de la compañía global que incluye todos los negocios de bebidas, alimentos y snacks 34 mercados de la región. Nuestro negocio de alimentos y snacks genera más de 70,000 puestos de trabajo, y cuenta con más de 40 plantas de producción y más de 24,000 rutas de venta. El negocio de bebidas en la región opera a través de 13 embotelladores. PepsiCo Latinoamérica generó $8.1 mil millones de dólares en ingresos netos en 2021. [1] Emisiones de Alcance 1 y 2 medidas con respecto a la línea de base de 2015. [2] Con base en los 23 mercados más importantes del portafolio de alimentos de la compañía (86% del volumen global a partir de 2021). [3] Con base en los 26 mercados más importantes del portafolio de bebidas (79% del volumen global a partir de 2021). [4] Con base en los 23 mercados más importantes del portafolio de alimentos (86% del volumen global a partir de 2021). Tweet



