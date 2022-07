Datos económicos destacados: El flujo de llegada de remesas se incrementa en América Latina desde el inicio de la pandemia

América Latina es la región del mundo en desarrollo donde más han incrementado los flujos de llegada de remesas desde que inició la pandemia, y se espera que dicha tendencia continúe en lo que resta de 2022. Así se desprende de un reporte publicado por el Banco Mundial a finales de mayo de este año, en el que se analizan los efectos del COVID-19 y el conflicto entre Rusia y Ucrania para la migración y las remesas. Se espera que este año los flujos de remesas a países de bajos y medianos ingresos alcancen los US$630.000 millones, más de 4% superiores a los de 2021, los cuales habían alcanzado un crecimiento histórico de 8,6% ubicándose en US$605.000 millones. Estas cifras son, a su vez, superiores a los flujos de inversión extranjera directa registrados en esos dos períodos. América Latina participa con más del 20% de los flujos de remesas, las cuales en 2021 fueron de US$131.000 millones, un crecimiento del 25% frente a 2020. Este año se espera un crecimiento de 9,1% y en 2023 de 7,7%, consolidando la región como la parte del mundo de ingresos bajos y medios donde más crecen estos flujos de dinero.

Fuente: “A war in a pandemic: Implications of the Ukraine crisis and COVID-19 on global governance of migration and remittance flows”, World Bank, Migration and Development Brief 36.