Arcos Dorados lanza un Programa de Orientación Vocacional para los jóvenes como parte de la evolución de su plataforma educativa online y gratuita MCampus Comunidad

En el contexto del Día de la Juventud, Arcos Dorados avanza en su compromiso de ofrecer una plataforma completa de capacitación profesional, reforzando su propósito de eliminar las barreras de acceso a empleos formales que enfrentan los jóvenes latinoamericanos. En tan solo un año, más de 50 mil personas se han beneficiado de los cursos disponibles. Agosto 2022 – En el contexto del Día de la Juventud, que se celebra el 12 de agosto, Arcos Dorados, la compañía que opera McDonald’s en 20 países de América Latina y el Caribe, anuncia un importante avance en su compromiso de eliminar las barreras de acceso a trabajos formales que atraviesan los jóvenes de la región. La compañía da así un paso más al ofrecer una experiencia completa de capacitación profesional e incorporar a su plataforma educativa de acceso libre y gratuito, MCampus Comunidad, un Programa de Orientación Vocacional que recomienda las mejores carreras de acuerdo al perfil de la persona, teniendo en cuenta sus preferencias y competencias. “En una plataforma que se propone expandir el potencial de los jóvenes no puede faltar un programa que los ayude a elegir su rumbo laboral. Por eso, además de capacitarlos, a través de MCampus Comunidad queremos ayudarlos a conocerse a sí mismos: a reconocer sus virtudes, sus intereses y motivaciones para que puedan alcanzar todas las metas que se proponen”, indicó Josane Julião, Rectora de Hamburger University en Arcos Dorados, responsable de la gestión de la plataforma. El ‘Programa de Orientación Vocacional’, que es fruto de una alianza de Arcos Dorados con PDA, compañía HRTech cuyas soluciones tecnológicas optimizan la identificación y desarrollo del talento, ofrece a los jóvenes cuatro módulos que abordan diferentes contenidos. Entre ellos, se destacan: aptitudes profesionales, autoconocimiento, fijación de metas a futuro, elaboración del curículum vítae, y preparación para entrevistas laborales. Al finalizar el programa, el participante accederá a un test vocacional personalizado que le brindará un reporte individual con su perfil conductual: intereses, aptitudes y recomendaciones de carreras afines. La oferta de primer empleo formal para jóvenes y el compromiso con su formación integral en habilidades que les servirán para toda la vida es parte del legado de Arcos Dorados, que en 2022 celebra 15 años de su fundación. “Uno de los desafíos más apremiantes de América Latina es el desempleo juvenil. Por eso seguimos fortaleciendo nuestro compromiso de facilitar el acceso a formación a través de MCampus Comunidad con la convicción de que estos conocimientos y habilidades van a aumentar sus posibilidades de desarrollar un proyecto de vida exitoso” afirmó Gabriel Serber, Vicepresidente de Compromiso Social y Desarrollo Sustentable de Arcos Dorados. MCampus Comunidad capacitó a más de 50 mil personas en su primer año En el Día de la Juventud de 2021 Hamburger University, la universidad corporativa de Arcos Dorados, abrió por primera vez al público su oferta de cursos y certificaciones bajo la iniciativa MCampus Comunidad – disponible en www.recetadelfuturo.com/cursos-libres/ – y ahora, un año después, más de 50 mil personas de 50 países se han beneficiado de una oferta de 13 cursos, seleccionados para prepararlos para los desafíos del mercado laboral. Los 5 temas más populares de MCampus Comunidad entre los jóvenes latinoamericanos son: Inteligencia emocional, Finanzas personales, Atención al cliente, Programación en Phyton e Introducción a la informática. De las personas graduadas, la mayoría tienen entre 16 y 30 años y las mujeres representan el 58% del total. Además, Arcos Dorados ha ofrecido formación en MCampus Comunidad a los beneficiarios de 20 organizaciones e iniciativas sin fines de lucro en nueve países latinoamericanos, entre las que se encuentran instituciones como Junior Achievement, Aldeas SOS y programas de responsabilidad social impulsados por otras empresas como Coca-Cola y Nestlé. Cristel Jimena Leitón Rodríguez, del colegio Técnico Profesional La Tigra de Costa Rica, y beneficiaria de MCampus Comunidad afirmó que su experiencia fue “productiva y enriquecedora” y agregó: “la oferta de cursos se enfoca en muchas de las habilidades que se necesitan en la dinámica actual y me ha ayudado a descubrir características que no sabía que tenía, tanto a nivel personal como académico. A través de los cursos que realicé aprendí a no desistir de mis sueños y poner en orden mis metas. Agradezco mucho la oportunidad brindada, sé que muchos más jóvenes como yo se verán beneficiados en el futuro y poco a poco podremos construir una mejor sociedad”. Acerca de Arcos Dorados Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald’s en 20 países y territorios de esas regiones y contabiliza más de 2.250 restaurantes, entre unidades propias y de sus sub-franquiciados, que juntas emplean más de 90 mil personas (datos de 30/06/2022). La empresa también mantiene un sólido compromiso con el desarrollo de las comunidades en las que está presente y con la generación de primer empleo formal a los jóvenes, además de utilizar su escala para lograr un impacto positivo en el medio ambiente. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información sobre la Compañía, por favor visite nuestro sitio web: www.arcosdorados.com Acerca de PDA PDA es una HRTech cuyas soluciones tecnológicas optimizan la identificación y desarrollo del talento. 