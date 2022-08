Arcos Dorados evoluciona su Cajita Feliz y lanza una nueva colección de juguetes 100% sustentables

La nueva colección DreamWorks All-Stars representa un avance en el compromiso de la compañía de transicionar todos los juguetes hacía materiales renovables, reciclados y certificados. Agosto 2022 – Arcos Dorados, la franquicia que opera la marca McDonald’s en 20 mercados de América Latina y el Caribe, que este año celebra su 15° aniversario, lanza su nueva colección de juguetes sustentables con la licencia de DreamWorks All-Stars, una de las marcas de entretenimiento familiar más populares del mundo, que en esta oportunidad celebra a grandes personajes de sus películas animadas. Con esta propuesta se promueve el uso responsable de los recursos al mismo tiempo que la diversión y creatividad de los niños. La nueva colección, compuesta por 10 juegos de mesa inspirados en Shrek, Kung Fu Panda, Madagascar, Trolls, entre otras películas, será la tercera de cuatro colecciones sustentables en Cajita Feliz durante 2022, lo que representa un aumento del 25% en la cantidad de semanas sin juguetes plásticos en relación al año anterior. Esta iniciativa está alineada con el compromiso global de la marca McDonald’s de evolucionar todos los juguetes de su Cajita Feliz, reduciendo el uso de plásticos vírgenes a base de combustibles fósiles en un 90% para finales de 2025 y transicionar hacía materiales renovables, reciclados y certificados. De igual modo, refuerza además las diferentes iniciativas de “Receta del Futuro”, la estrategia regional de Arcos Dorados orientada a minimizar el impacto de su operación en el medio ambiente. “Desde 2011 iniciamos el proceso de evolución de nuestra Cajita Feliz, que comenzó con su composición nutricional y continuó con la transición hacia empaques y juguetes sustentables. Queremos que los millones de niños que nos visitan puedan divertirse con sus personajes preferidos a través de diseños innovadores y ecológicos. Así, además de reducir el uso de materiales dañinos para el medioambiente e inspirar hábitos sustentables en las familias, también logramos impulsar el reciclaje, la economía circular y promover la sustentabilidad en la región”. Gabriel Serber, Vicepresidente de Compromiso Social y Desarrollo Sustentable. Las colecciones de juguetes sustentables se suman a otras iniciativas de la compañía dentro de sus compromisos socioambientales. Desde 2013 Arcos Dorados mantiene un programa de libros en la Cajita Feliz a través del cual brinda a las familias la posibilidad de elegir entre un libro o un juguete. Desde ese entonces, ha entregado más de 22 millones de ejemplares, transformándose en uno de los mayores distribuidores de libros infantiles de la región. Asimismo, el menú infantil de McDonald’s está en constante evolución, por ejemplo, con la incorporación de frutas, vegetales y la reducción del contenido de sodio, grasas y calorías; así como la eliminación de azúcar añadida, colorantes y aromas artificiales. Además, este lanzamiento está alineado a la filosofía de la plataforma de Arcos Dorados “Cambiando un poco, Cambiamos mucho”, la cual busca motivar a los clientes a realizar cambios en su día a día que, por más pequeños que parezcan, pueden lograr un gran impacto en beneficio del planeta y la sociedad cuando se realizan en conjunto. De esta manera, la compañía, continúa ofreciendo productos de máxima calidad, generando momentos deliciosos a todos sus clientes, a la vez que refuerza sus compromisos con el medioambiente y las comunidades. Acerca de Arcos Dorados Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald’s en 20 países y territorios de esas regiones y contabiliza más de 2.250 restaurantes, entre unidades propias y de sus sub-franquiciados, que juntas emplean más de 90 mil personas (datos de 30/06/2022). La empresa también mantiene un sólido compromiso con el desarrollo de las comunidades en las que está presente y con la generación de primer empleo formal a los jóvenes, además de utilizar su escala para lograr un impacto positivo en el medio ambiente. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información sobre la Compañía, por favor visite nuestro sitio web: www.arcosdorados.com Tweet



