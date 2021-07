Arcos Dorados elimina los colorantes y saborizantes artificiales en la Cajita Feliz de McDonald’s

Share









Julio 2021 – Arcos Dorados, la franquicia que opera los restaurantes McDonald’s en 20 mercados de Latinoamérica y el Caribe, anuncia la eliminación total de colorantes y saborizantes artificiales de los productos de la Cajita Feliz. Gracias a los avances en materia de producción y su preocupación continua de asegurar la más alta calidad nutritiva, la compañía es la única del sector en ofrecer su menú infantil con estos dos ingredientes de origen natural en los mercados donde opera*, manteniendo el sabor único e icónico de sus productos. “En Arcos Dorados estamos convencidos de que cuanto más naturales sean los ingredientes con los que producimos nuestra comida, mejor será la experiencia de alimentación de los clientes que nos visitan a diario. Desde hace tiempo nos encontramos innovando la propuesta del menú con el foco en la Cajita Feliz y nos enorgullece poder anunciar nuevos pasos en esta materia. Los desarrollos tecnológicos y de producción en la industria nos permiten continuar avanzando, manteniendo siempre la más alta calidad de productos para ofrecer alternativas ricas y nutritivas, además de divertidas, para los chicos y que brinden seguridad a los padres”, comentó Marcelo Rabach, CEO de Arcos Dorados. La reciente evolución en el menú responde a una de las principales preocupaciones de las familias en cuanto a la alimentación de sus chicos. Casi un 45% de los padres encuestados por la compañía el año pasado expresaron el deseo de ofrecer a sus hijos comidas sin aditivos artificiales. “A lo largo de los años, Arcos Dorados mantuvo su compromiso con la calidad y nutrición, partiendo siempre desde el origen de sus alimentos. Es por eso que trabajamos con los mejores proveedores de la industria, exigiéndoles lo más moderno e innovador en parámetros de producción y seguridad alimentaria”, complementa Rabach. Estos nuevos cambios se suman a las modificaciones que Arcos Dorados lleva adelante, desde 2011, para brindar mejoras nutricionales a la Cajita Feliz, creando alternativas para que las familias se sientan seguras al comer, al mismo tiempo que mantiene sus ricos y característicos sabores. Desde ese entonces, la empresa implementó importantes cambios como la incorporación de frutas y vegetales, y en 2015, hizo ajustes en los balances nutricionales de las porciones y la incorporación del yogurt como alternativa de postre. Desde agosto de 2019, las ofertas de la Cajita Feliz cumplen con los Criterios Nutricionales Globales de McDonald’s, avalados por la Sociedad Interamericana de Cardiología, la Asociación Brasileña de Nutrición, la Fundación Cardiológica de Argentina y la Sociedad Peruana de Nutrición. Se avanzó tanto en la reducción de sodio, azúcar, calorías y grasas, como en la inclusión de una opción de jugo de frutas sin azúcar añadida para fomentar la tasa de consumo de los grupos de alimentos recomendados. A través de esta evolución, Arcos Dorados mantiene firme su prioridad de servir comida de calidad para seguir generando experiencias divertidas, con comida deliciosa y su compromiso de continuar avanzando en el camino de brindar opciones nutritivas y con colorantes y saborizantes de origen 100% naturales. *Excepto Venezuela. Acerca de Arcos Dorados Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald’s en 20 países y territorios de esas regiones y contabiliza más de 2.200 restaurantes, entre unidades propias y de sus sub-franquiciados, que juntas emplean más de 100 mil personas (datos de 31/03/2021). La empresa también mantiene un sólido compromiso con el desarrollo de las comunidades en las que está presente y con la generación de primer empleo formal a los jóvenes, además de utilizar su escala para lograr un impacto positivo en el medio ambiente. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información sobre la Compañía, por favor visite nuestro sitio web: www.arcosdorados.com

Tags:

Previous Article El siguiente paso que los bancos deben dar para mantener a sus clientes