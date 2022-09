“No esperar la acción del Estado”, la fórmula de Arcos Dorados, líder regional en ASG

“Vivimos en un mundo cada vez más complejo. No sabemos cómo se manejan las cosas. Hay miles de asuntos en el día a día de las empresa”, le dijo a Latin Trade David Grinberg, vicepresidente de Comunicación Corporativa de Arcos Dorados, refiriéndose a las extraordinarias presiones sociales y ambientales a las que están sujetas las empresas en América Latina. Su compañía opera la marca McDonald’s en 20 países de Latinoamérica y el Caribe. “Las empresas tienen que tener una voz activa. No esperar la acción del Estado”, señaló. “Tenemos que usar toda la fuerza y capacidad para hacer cosas de nuestra parte”. Esto claramente implica pensar más allá del corto plazo y darle más valor al legado empresarial. Pero, sobre todo, entender que “hacer las cosas bien e impactar a las persona más allá de lo usual es buen negocio. Le ayuda a las ganancias de la compañía”. Después de entender eso, sigue ser consistente y hacerlo bien, dijo. En Arcos Dorados Ambiente Sociedad y Gobernanza (ASG), que es la medida del buen accionar, hace parte del pensamiento colectivo, son parte del negocio. Otros gerentes acostumbran decir ‘mentiras verdes’ (Greenwashing). “Greenwashing es un tema serio. Es muy fácil creer que nadie lo va a mirar”, señaló. En Arcos Dorados son muy cuidadosos con este tipo de acciones. Miden todos sus compromisos, establecen metas y monitorean su avance. Uno de sus compromisos, por ejemplo, es el de no comprar carne de áreas deforestada o en explotaciones establecidas ilegalmente en reservaciones indígenas. “Somos la única empresa de comidas rápidas que tiene un sistema de rastreo para garantizar que no compremos de esas regiones. Si hay una alerta, sacamos esa hacienda del portafolio de proveedores”. De otro lado ponen un enorme celo en que las cifras sean precisas. La firma EY audita sus números de ASG. “Es la única empresa de comidas rápidas del mundo que es auditada. Pero hoy no puede ser diferente”, argumenta. Piensa que tarde o temprano los que mienten sobre sus acciones buenas quedarán en evidencia. La prioridad en la S ¿Por dónde empezar en América Latina? Por lo social, opina Grinberg. “El paso más urgente tiene que ver con S. En particular con el desempleo y la baja formación de los jóvenes”, destacó. Tiene razones para saberlo, porque Arcos Dorados es la mayor generadora de primer empleo formal para jóvenes en la región. El 60% de sus 90.000 empleados están entre los 16 y los 24 años. El desempleo juvenil es el tercer problema más importante en la región, dijo. La tasa de desempleo entre los jóvenes, en general, duplica las tasas nacionales de desempleo. “Para tener un futuro mejor hay que empezar por la educación atada al mercado de trabajo. Educación y emplear de manera formal a los jóvenes. Es una prioridad para pensar en un mundo sostenible”. En Arcos Dorados se toman muy en serio la labor de capacitar a los jóvenes. Los preparan para la vida laboral, incluso entendiendo que no todos permanecerán. Les parece que entrenarlos en habilidades para la vida es parte de su misión. “Pueden seguir con nosotros, o seguir su sueño de profesión, pero sabiendo cómo funciona mercado de trabajo”. Les ofrecen programas de orientación vocacional, de desarrollo de habilidades socio-emocionales y de otras habilidades como cursos de marketing digital. Muchos de los cursos están disponibles sin costo, para cualquier joven que los quiera tomar, sean o no empleados de la empresa. Las demás letras Pero Arcos Dorados no se destaca solamente por su acción en empleo juvenil, la S de la terna de ASG. También lo hace en otros aspectos. Sus acciones van desde diseñar juguetes sustentables para su Cajita Feliz, y pasan por la apertura de restaurantes sostenibles, por el cambio permanente en los menús para mejorar su calidad nutricional, y llegan hasta los acuerdos de compra a pequeños productores locales. La disciplina de la empresa en ASG no ha pasado desapercibida. En 2022 los gobiernos de Chile, de Panamá y de la ciudad de Buenos Aires, les han conferido sellos de reconocimiento por lo que hacen en materia de equidad, de reducción de huella de carbono y de impacto social. ¿Cómo lo hacen? En Arcos Dorados el área de ASG está puesta en todas partes. “No es un área o un grupo que obliga a los demás a hacer cosas que no quieren hacer”, explicó. “Hay un equipo que define las estrategias y la hoja de ruta, pero ASG es responsabilidad de todos. Marketing, la cadena de suministros, las negociaciones con los proveedores, todo está bajo el paraguas de ASG”. Construir un restaurante tiene consideraciones muy serias de sustentabilidad. Temas como diversidad, inclusión y cercanía con la comunidad siempre están presentes. También hace parte de la administración financiera. Este año, por ejemplo, pusieron en el mercado un bono atado a resultados de sustentabilidad. Consiguen una tasa de interés más reducida, pero incluso, si eso no hubiera ocurrido, están convencidos de que ese camino correcto, concluyó David Grinberg. Tweet



