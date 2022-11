McDonald’s relanza su programa de libros en la Cajita Feliz, democratizando el acceso a literatura infantil en América Latina

Comprometidos con el desarrollo de niños y niñas de la región, a través de la iniciativa Cajita Feliz Libros, desde 2013 Arcos Dorados fomenta la lectura infantil. La compañía lleva más de 20 millones de ejemplares entregados siendo uno de los mayores distribuidores de libros para chicos en Latinoamérica. La nueva colección “Yo Puedo” busca motivar a los más pequeños a cumplir sus sueños a través de grandes historias de personalidades destacadas. Noviembre 2022 – Arcos Dorados, la franquicia que opera la marca McDonald’s en 20 países de América Latina y el Caribe, anuncia el regreso del programa Cajita Feliz Libros con una nueva colección de títulos infantiles denominada “Yo puedo”; iniciativa que les permite a las familias elegir entre un libro o un juguete con su Cajita Feliz. La promoción de la lectura forma parte de la estrategia socioambiental de la compañía, Receta del Futuro, y responde al desafío que supone el acceso a libros infantiles en los países latinoamericanos. En este marco, el programa contribuye a la democratización de la literatura para niños en la región. Según un informe del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLAC)[1], solo el 50% de los jóvenes latinoamericanos alcanza el nivel mínimo de habilidades de lectura. En la misma línea, un estudio reciente realizado por el Banco Mundial junto a UNICEF y UNESCO, menciona que cuatro de cada cinco alumnos de sexto grado en América Latina y el Caribe no alcanzan el nivel mínimo de comprensión lectora. De hecho, los más pequeños y aquellos de condición socioeconómica más baja “se han visto afectados desproporcionadamente” por la pandemia y alerta que esto podría impactar directamente en “el bienestar a futuro de millones de niños”[2]. Como el restaurante favorito de las familias y gracias a su gran escala, McDonald’s tiene la posibilidad de promover el acercamiento de niñas y niños a la lectura; como una apuesta por su desarrollo intelectual y creativo. “El cierre de las brechas educativas es un gran desafío en América Latina, por eso desde Arcos Dorados y la Cajita Feliz de McDonald’s queremos facilitar el acceso de niños y niñas a libros que les inspiren a desarrollar el hábito de la lectura. Así apoyamos a las familias en mejorar las competencias de sus hijos a la hora de leer y escribir”, indicó David Grinberg, Vicepresidente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados, y agregó: “De esta forma promovemos también momentos de encuentro divertidos y significativos entre grandes y chicos”. La colección “Yo Puedo” presenta una serie de libros, realizados exclusivamente para McDonald’s, que relatan las infancias de personajes célebres a nivel mundial y cuentan qué fue lo que los inspiró a soñar en grande. A través de estas importantes personalidades, como la física Marie Curie, el boxeador Muhammad Ali o la pintora Frida Kahlo, entre muchos otros, se busca abrir un mundo de oportunidades y motivar a los más pequeños a confiar en sus capacidades, impulsándolos a perseguir sus pasiones y lograr todo lo que se propongan. “El hábito de la lectura es una herramienta fundamental para la comprensión del mundo en la niñez y hoy, por distintos motivos, se está perdiendo. Con esta iniciativa buscamos promover esta actividad, porque leer no solo es muy entretenido, sino que también ayuda a los niños a expresar sus propios sentimientos. En este sentido, este lanzamiento tiene el propósito de inspirarlos por medio de historias de personajes históricos, motivándolos a desarrollar sus talentos en cualquier campo que se propongan”, indicó Gabriel Serber, Vicepresidente de Compromiso Social y Desarrollo Sustentable de Arcos Dorados. Los doce números de la colección “Yo Puedo” de Cajita Feliz Libros son producidos en papel certificado por la FSC (Consejo de Administración Forestal), cumpliendo con los elevados estándares ambientales de la estrategia regional de Arcos Dorados orientada a minimizar el impacto de su operación en el medioambiente. Está acción está además alineada con el compromiso global de McDonald’s de evolucionar su Cajita Feliz y entregar para finales de 2025 libros o juguetes realizados íntegramente de materiales renovables, reciclados y certificados. Acerca de Arcos Dorados Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald’s en 20 países y territorios de esas regiones y contabiliza más de 2.250 restaurantes, entre unidades propias y de sus sub-franquiciados, que juntas emplean más de 90 mil personas (datos de 30/06/2022). La empresa también mantiene un sólido compromiso con el desarrollo de las comunidades en las que está presente y con la generación de primer empleo formal a los jóvenes, además de utilizar su escala para lograr un impacto positivo en el medio ambiente. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información sobre la Compañía, por favor visite nuestro sitio web: www.arcosdorados.com [1] Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, Leer, imaginar, actuar. II Catálogo Cerlalc-IBBY de Libros Infantiles para el Desarrollo Sostenible, Colombia, 2021. [2] Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Grupo Banco Mundial, Dos años después, salvando a una generación, Washington DC, 2022.



