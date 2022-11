Sustentabilidad que no se queda en el papel: La acción ASG de Kimberly-Clark. Entrevista con el Presidente de Bienes de Consumo Latam

Sustentabilidad, ¿puede ser acaso que se haya vuelto una palabra de deseo más que de acción? En la operación latinoamericana de Kimberly-Clark eso no es así, como lo señala el presidente para América Latina del negocio de consumo, Gonzalo Uribe. Desde hace tres años, dijo, están empeñados en crear valor para los consumidores en los productos de papel esenciales que fabrican. “Tenemos una herencia de trabajo ético con responsabilidad social”. Esa herencia la aumentaron con el mandato que los compromete a encontrar en su portafolio de productos, más beneficios para el medio ambiente, para la sociedad y para sus consumidores. “ASG no es un pilar aislado. Está en la estrategia del negocio. Todo tiene que estar en línea con nuestra meta de responsabilidad global que tiene metas ambiciosas y que han sido comunicadas”, dijo el ejecutivo, refiriéndose a sus actividades de Ambiente, Social y Gobernanza. La sustentabilidad tiene conexión con las metas de innovación, con el desarrollo de las cadenas de suministro y con las decisiones como empleadores, manifestó. Por eso pusieron en sintonía ambiental y social a sus proveedores y a sus socios estratégicos, desarrollando planes de negocios en conjunto y de innovaciones de producto que “sirvan para satisfacer una necesidad, pero con ASG”. La inversión en la renovación ambiental y social de los productos y de las líneas de empaque en las 14 plantas de Kimberly Clark en América Latina vale US$300 millones, afirmó Uribe. En su planta de Tocancipá, en Colombia, invertirán US$80 millones en la producción de pañales. En Papeles del Cauca, también en Colombia, otros US$30 millones para crecer su capacidad de fabricación de pañitos húmedos. En Brasil, invertirán US$120 millones. En todos estos lugares ocuparán tecnologías que generen menos desperdicios y que permitan reciclar los desechos, en lugar de que se lleven a los basurales. De igual modo, invierten en tratamiento de aguas para que la que se usa en la producción de papel salga de sus plantas con mejor calidad de la que recibieron. Algunos ejemplos Por el tipo de productos que manejan, Kimberly-Clark tiene la oportunidad de hacer trabajos que otros no pueden. Por ejemplo, dentro de su visión de inclusión de género, quieren reducir el estigma social de la menstruación femenina y quitarle sus impactos negativos, explicó. Este año lanzaron una toalla higiénica que con una medida de pH, que le indica a la usuaria cuándo cambiarla. El cambio frecuente, dijo, es una medida que beneficia la salud de las mujeres que las usan. También desarrollaron hace poco una toalla que además de usarse para el ciclo menstrual, se pude emplear en los casos de incontinencia leve que ocurren con frecuencia después del parto o tras la menopausia. Estos productos quieren derrumbar estigmas y mejorar la calidad de vida de las usuarias, afirmó Gonzalo Uribe. También cambiaron el diseño de los pañales Huggies para que contuviera menos plástico virgen y más reciclado. De esta forma quieren alcanzar una meta de reducir a la mitad el plástico de un solo uso en sus productos, en 2050. Adicionalmente consiguieron que los pañales mantuvieran su capacidad absorbente, pero que fueran más ergonómicos de forma que les ayude a los bebés a caminar más rápido, indicó. Otras innovaciones incluyen la ropa interior para adultos mayores, que emplean tejidos sofisticados que son imperceptibles y poseen una absorción muy efectiva, afirmó. Cuentan, manifestó, con una tecnología anti-bacterial que limpia las descargas líquidas, pero mantiene la textura suave de la tela. Tweet



