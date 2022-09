Vuelve ‘Puertas Abiertas’, la iniciativa que permite a los consumidores conocer por dentro las cocinas de McDonald’s

Con una edición renovada, la empresa reafirma su transparencia mostrando los procesos de preparación y calidad del menú más icónico del mundo.

Los recorridos están disponibles en la mayoría de los restaurantes y no requieren inscripción previa. Septiembre 2022 – En el marco del Día Internacional del Acceso Universal a la Información (Día de la Transparencia) que se celebra cada 28 de septiembre, Arcos Dorados – la compañía que opera McDonald’s en 20 países de América Latina y el Caribe – anuncia el relanzamiento de los recorridos ‘Puertas Abiertas’ en las cocinas de sus restaurantes. Durante la emergencia sanitaria del coronavirus, las visitas a las cocinas de McDonald’s fueron suspendidas y reemplazadas temporalmente por una versión virtual. Ahora, la iniciativa ‘Puertas Abiertas’ vuelve con una edición renovada y actualizada para aclarar todos los mitos y dudas sobre la comida más icónica del mundo. “Las personas están cada vez más demandantes y exigentes en cuanto a la calidad de los alimentos que consumen. Puertas Abiertas es una forma de darles la oportunidad de conocernos mejor y comprobar en primera persona el trabajo que realizamos para ofrecer ingredientes de los más altos estándares y orígenes certificados, cuya preparación, para terminar en la mesa de los clientes, utiliza los procesos más rigurosos de seguridad e higiene. No tenemos nada que ocultar”, indicó David Grinberg, Vice-Presidente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados, reafirmando que la compañía es la única de la industria de servicio rápido en abrir sus cocinas al público. Para la compañía es prioritario brindar a todos sus clientes, además de la mejor experiencia en sus distintos canales de venta, acceso directo a información de calidad sobre sus procesos, productos y compromisos. De acuerdo al estudio “Trust Barometer 2022 de Latinoamérica1”, encuesta anual de confianza y credibilidad realizada por la agencia de comunicación Edelman, “la calidad de la información es la característica más poderosa para generar confianza en todas las instituciones”. En la misma línea, el reporte sostiene que la tendencia actual de las personas es de “no creer en algo hasta no tener evidencia de su confiabilidad”. Frente a este contexto, la compañía renueva en todos sus restaurantes la iniciativa ‘Puertas Abiertas’ de forma presencial. Desde el lanzamiento del programa en el año 2014, más de 15 millones de personas en América Latina y el Caribe han visitado las cocinas de McDonald’s. ¿Qué se puede ver en ‘Puertas Abiertas’? Quienes participen de la visita podrán despejar dudas, derribar mitos y conocer todo sobre los ingredientes de calidad y procesos que se realizan para preparar el menú de McDonald’s.

También podrán ver cómo es el trabajo diario de los jóvenes, que en su mayoría están transitando sus primeras experiencias formales de empleo. Un recorrido de ‘Puertas Abiertas’ se puede realizar en la mayoría de los McDonald’s y no necesita inscripción previa. Durante aproximadamente 20 minutos el Gerente del restaurante

y su equipo guiarán a los visitantes por toda la experiencia de la cocina; que incluye una demostración de las medidas de higiene y seguridad de los alimentos, la procedencia y

almacenamiento de los ingredientes, la preparación de los pedidos y muchos otros “secretos” que, aunque no están a la vista, forman parte del sólido compromiso con la calidad que

mantiene la compañía desde sus inicios. “Se trata de una experiencia innovadora y muy especial para los clientes. Además de descubrir todo lo que sucede detrás de los mostradores del restaurante y aprender tips útiles

para aplicar en sus propias cocinas, los invita a conocer más sobre nuestro compromiso con el primer empleo formal para jóvenes de la región y las prácticas de sostenibilidad ambiental

que forman parte de nuestra estrategia ESG, Receta del Futuro.”, sostuvo Luis Raganato, Chief Operating Officer de Arcos Dorados. Al finalizar el tour, los visitantes podrán brindar su opinión sobre la experiencia a través de una breve encuesta de satisfacción. Los recorridos pueden realizarse de lunes a jueves, para

un máximo de 5 personas a la vez; siempre que accedan al uso de cubrebocas y al cumplimiento de las medidas de seguridad alimentaria exigidas para el ingreso a las cocinas. Para conocer más sobre ‘Puertas Abiertas’ ingresa a www.arcosdorados.com/puertasabiertas-2022/ Acerca de Arcos Dorados Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald’s en 20 países y territorios de esas regiones y contabiliza más de 2.250 restaurantes, entre unidades propias y de sus sub-franquiciados, que juntas emplean más de 90 mil personas (datos de 30/06/2022). La empresa también mantiene un sólido compromiso con el desarrollo de las comunidades

en las que está presente y con la generación de primer empleo formal a los jóvenes, además de utilizar su escala para lograr un impacto positivo en el medio ambiente. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información sobre la Compañía, por favor visite nuestro sitio web: www.arcosdorados.com 1 Fuente: Edelman Trust Barometer 2022 – Latinoamérica: https://www.edelman.lat/sites/g/files/aatuss296/files/2022-05/2022%20Edelman%20Trust%20Barometer_LATAM.%20ESP.pdf Tweet



