Datos económicos destacados: La pobreza extrema al alza en América Latina

Paraguay, Colombia, México y Argentina, en ese orden, son los países donde más subirá la pobreza extrema en América Latina este año. Así se desprende del informe especial “Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania: ¿cómo enfrentar esta nueva crisis?”, publicado en agosto por la Cepal. La principal causa del retroceso en este indicador es la inflación, la cual en línea con las tendencias mundiales, pasará de 6,6% en 2021 a 8,1% en 2022 en la región como un todo. La pobreza aumentaría de 29,8% en 2018 a 33,7% en 2022 y la pobreza extrema se incrementaría de 10,4% en 2018 a 14,9% este año. Esto implica que 7,8 millones de personas estarán en riesgo de caer en inseguridad alimentaria, cifra que se sumaría a los 86,4 millones que actualmente se enfrentan a esta situación en la región. Fuente: Cepal, Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania: ¿cómo enfrentar esta nueva crisis? Tweet



