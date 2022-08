Datos económicos destacados: Unicornios latinoamericanos

Latinoamérica es uno de los mercado más activos y promisorios para startups. Hoy hay 32 unicornios en la región (compañías avaluadas en más de US$1.000 millones), 50% más que hace un año, según datos de Crunchbase. 14 de los 32 unicornios pertenecen al sector de Fintech, donde su mayor exponente Nubank dejó la categoría de startup por haberse listado en bolsa. Más de la mitad de los unicornios son brasileros (17), mientras México cuenta con 8, Colombia con 3, Chile con 2 y Argentina y Ecuador con 1. Durante la primera mitad de este año se invirtió en estas empresas US$5.5000 millones, más del doble que en todo el año 2019, y casi tres veces lo que se invirtió en ellas en 2018. México dobló el número de sus unicornios al pasar de 4 a 8 entre 2021 y 2022, y Ecuador acaba de entrar en la categoría con su Fintech de medios de pago Kushki. La plataforma de comercio electrónico mexicana Kavak es el unicornio más grande, con una valoración de US$8.700 millones, seguida de la plataforma de distribución colombiana Rappi (US$5.300 millones). Fuente: Crunchbase, CB Insights. Tweet



