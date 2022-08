Globalstar y Globalsat Group implementarán soluciones IoT para monitoreo y telemetría de estaciones de energía renovable en América Latina

CIUDAD DE PANAMÁ, 23 de agosto de 2022 — Globalstar (NYSE American: GSAT) se asoció con Globalsat Group para implementar una solución de IoT desarrollada conjuntamente impulsada por la red satelital Globalstar, diseñada para monitorear estaciones de energía renovable ubicadas en áreas remotas de América Latina y del Sur. El despliegue inicial incluirá 23.000 dispositivos en toda la región con la expectativa de oportunidades adicionales a corto plazo.

Las estaciones de energía, instaladas en áreas remotas, históricamente han presentado implicaciones de costos en torno al acceso y, de manera similar, sin previo aviso de cortes de servicio, causando pérdidas adicionales de tiempo, ingresos e información. La nueva solución permitirá a los clientes obtener datos diarios, incluida información sobre el estado de los equipos y el consumo de energía. Los costos de mantenimiento también se reducirán drásticamente con la programación preventiva y la respuesta en tiempo real. La solución también proporcionará visibilidad de monitoreo como medio de prevención de robos.

“Este despliegue representa un hito fundamental en nuestra expansión hacia verticales de energía renovable en América Latina”, dijo Juan Porras, Gerente General de Globalstar para América Latina. “A través de esta asociación, ahora estamos bien posicionados para expandirnos a otros mercados energéticos en todo el mundo”, dijo David Kagan, director ejecutivo de Globalstar.

Globalstar y Globalsat han estado trabajando juntos desde 2019 en soluciones para las industrias de minería, petróleo y gas, y gobierno en toda América Latina. El desarrollo de este proyecto de energía renovable comenzó en 2020.

J. Alberto Palacios, CEO de Globalsat Group comentó: “Fue un desarrollo técnicamente exigente en el que tuvimos que combinar bajos niveles de potencia y alta confiabilidad, y nuestro equipo pudo optimizar aún más la eficiencia a través del desarrollo de hardware personalizado, aspecto en el que estamos particularmente orgullosos de haber podido agregar valor en este desafiante proyecto”.

Acerca de Globalstar Inc.

Globalstar fue pionera en seguridad personal al presentar SPOT Satellite GPS Messenger en 2007. Hoy, aprovechando su constelación de satélites de órbita terrestre baja (LEO), Globalstar conecta y protege de manera confiable los activos, transmite datos operativos clave y salva vidas, desde cualquier lugar del mundo, para los consumidores, empresas industriales y agencias gubernamentales en más de 120 países. Con una cartera que incluye mensajeros SPOT GPS, módems y productos IoT de próxima generación y soluciones telemáticas basadas en la nube, las innovaciones rentables impulsadas por satélite de Globalstar brindan a los usuarios visibilidad e inteligencia para mejorar la seguridad y la eficiencia operativa.

Acerca de Globalsat Group LLC.

Fundado en 1999, Globalsat Group es el primer consorcio Panamericano de Servicios Móviles por Satélite (MSS) y un proveedor líder de desarrollos de voz, datos, M2M/IoT, software y hardware en todo el hemisferio occidental con oficinas en Estados Unidos continental, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Puerto Rico y México, así como distribuidores en las ciudades más importantes de la región. De manera continua y eficiente, las soluciones terrestres, marítimas y aeronáuticas de Globalsat brindan comunicaciones de misión crítica a miles de clientes en sectores como energía, gobierno, defensa, medios, minería, banca, agricultura, ONG y turismo, entre otros. Globalsat Group fue honrado con el premio “Top Land Mobility Satcom Innovation Award” por la MSUA (Mobile Satellite Users Association) y también fue nombrada “Latin Americas Satellite Communications Company of the Year” en 2016, 2017 y 2020 por la consultora internacional altamente reconocida Frost & Sullivan. Recientemente, Globalsat Group se ha distinguido a través de su filial Globalsat do Brasil como una empresa líder ACIL GPTW.

Photo credit: Gary Cope/Flickr (Creative Commons License)