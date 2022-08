En el último año, Kimberly-Clark impactó alrededor de 3 millones de personas en América Latina con sus programas sociales

A través de un fuerte compromiso con el reciclaje, la reutilización, el compostaje y el procesamiento de todos los residuos generados en sus operaciones, la compañía ha conseguido que el 85% de sus fábricas en Latinoamérica no envíen desechos a vertederos. Bogotá, agosto 2022 – Kimberly-Clark, la multinacional estadounidense de bienes de consumo, ha publicado su informe anual sobre sostenibilidad, que incluye una actualización de los avances de la empresa hacia su estrategia y objetivos de sostenibilidad para 2030 destinados a abordar los retos sociales y medioambientales de la próxima década buscando mejorar la vida y el bienestar de millones de personas en comunidades vulnerables de todo América Latina, además de reducir su huella medioambiental. En ese sentido y según el nuevo Informe Global de Sustentabilidad, la compañía ha impactado a más de 25 millones de personas en todo el mundo. “Nuestros objetivos de sostenibilidad para 2030, que incluyen la protección de los recursos naturales, el enfoque en la inclusión y la diversidad y nuestra ambición de promover el bienestar de millones de personas en la región, son fundamentales para nuestro propósito de brindar un mejor cuidado para un mundo mejor”, comentó Gonzalo Uribe, presidente de Kimberly-Clark para Latinoamérica. Impacto social Kimberly-Clark y sus marcas siguen realizando acciones y programas que buscan alcanzar el objetivo de mejorar el bienestar millones de personas en comunidades vulnerables para 2030 a través de asociaciones con UNICEF, Water For People y Plan International, entre algunas ONG’s, además de los programas corporativos Baños Cambian Vidas, Un abrazo para cada bebé y She Can. Baños Cambian Vidas de la marca Scott benefició a más de 115.000 personas en 2020 y 2021 en alianza con Plan Internacional y Water for People para mejorar el acceso al saneamiento básico en América Latina.

Un abrazo para cada bebé de la marca Huggies, alcanzó a más de 2.2 millones de personas en alianza con Unicef, con el fin de ayudar a los niños y niñas a crecer en un entorno seguro que les permita prosperar y alcanzar su máximo potencial.

SheCan, de la marca Kotex®, impactó a más 500.000 mujeres y niñas en 2020 y 2021 en alianza con Plan Internacional, con el propósito de empoderarlas para progresar. Impacto ambiental La conservación del agua es fundamental para los objetivos de sostenibilidad de Kimberly-Clark. Por ello, a partir de 2021, la compañía ha realizado un significativo esfuerzo para reducir el uso de agua en sus instalaciones en un 34% en América Latina, donde tres de sus fábricas destacan en este aspecto: Las instalaciones de Kimberly-Clark en Santa Cruz, Bolivia, han reducido su consumo de agua en más del 86% desde 2015, lo que equivale a llenar más de 86 piscinas olímpicas.

Las instalaciones ubicadas en Sitio Del Niño en El Salvador redujeron su uso de agua en un 68% desde 2015, lo que equivale a llenar más de 500 piscinas olímpicas.

La planta de Puente Piedra en Perú redujo su uso de agua dulce en 2021 en un 40% mediante la instalación de un biorreactor de membrana de última generación para filtrar y reutilizar el agua. Kimberly-Clark también busca maximizar el uso de energía limpia con la implementación de paneles solares en sus instalaciones. Por ejemplo, el centro de distribución de Kimberly-Clark en Guatemala funciona con energía solar: 461 paneles solares abastecen las necesidades del Centro de Distribución produciendo 250,6 megavatios hora al año. De igual forma, la Planta de Cogeneración de Energía de Kimberly-Clark, en Papeles del Cauca (Colombia), genera una importante contribución a la reducción del consumo de energía de fuentes externas. Actualmente produce 9,5MW en energía eléctrica para alimentar la maquinaria de la compañía para producir la fabricación de productos de papel. Así mismo, la compañía tiene un fuerte compromiso con el reciclaje, la reutilización, el compostaje y el procesamiento de todos los residuos generados en sus operaciones, consiguiendo que el 85% de las fábricas de la compañía en Latinoamérica no envían desechos a vertederos. Inclusión y diversidad En los últimos años, Kimberly-Clark ha fomentado una cultura de inclusión que reconoce, valora y celebra las diversas perspectivas. De acuerdo con sus pilares, el año pasado centró sus actividades en la educación de los líderes sobre los motivos por los que la inclusión y la diversidad son esenciales para ser cada vez más innovadores. Esto, a su vez, busca fomentar la construcción de equipos de alto rendimiento, inclusivos y diversos que permitan fortalecer una cultura corporativa. Así mismo, la compañía ha tomado medidas para aumentar el número de personas discapacitadas contratadas, para promover acciones que beneficien los intercambios entre generaciones, y ha liderado comités de planificación e implementación de iniciativas para la inclusión de grupos étnicos y de la comunidad LGBTQ+. Además, Kimberly-Clark ya es conocida por equilibrar el número de mujeres en puestos de liderazgo el que, actualmente, alcanza alrededor del 40% de la organización. “En el 2021 continuamos alineando nuestros esfuerzos para cumplir con nuestro objetivo de bridar un mejor cuidado para un mundo mejor, a través de los productos que fabricamos, los lugares de trabajo que creamos y las comunidades a las que servimos. En la próxima década nos mantendremos firmes en la búsqueda de iniciativas de sostenibilidad que nos permitan seguir cuidando a las personas a las que servimos, al mismo tiempo que protegemos nuestro planeta”, concluyó Uribe. El informe anual de sostenibilidad de Kimberly-Clark abarca el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. Para obtener más información sobre del reporte completo visite: https://www.kimberly-clark.com/-/media/kimberly/pdf/key-download-pdf/kc-2021-sustainability-report.pdf Acerca de Kimberly-Clark Kimberly Clark (NYSE:KMB) y sus marcas de confianza son una parte indispensable de la vida para las personas en más de 175 países. Impulsados por el ingenio, la creatividad y la comprensión de las necesidades más esenciales de las personas, creamos productos que ayudan a las personas a experimentar más de lo que es importante para ellas. Nuestra cartera de marcas, incluyendo Huggies®, Kleenex®, Scott ®, Kotex®, Cottonelle®, Poise®, Depend®, Andrex®, Pull-Ups®, GoodNites®, Intimus®, Neve®, Plenitud®, Sweety®, Softex®, Viva® y WypAll®, ocupan el 1er Lugar o 2do lugar compartido en 80 países. Usamos prácticas sostenibles que apoyan un planeta saludable, construyen comunidades más fuertes y aseguran que nuestro negocio prospere en las próximas décadas. Para mantenerse al día con las últimas noticias y conocer casi 150 años de historia de innovación de la compañía, visite kimberly-clark.com Tweet



