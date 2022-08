Datos económicos destacados: América Latina tiene una brecha grande en índice de calidad y velocidad de carreteras del FMI

Chile y Argentina, con una velocidad promedio de 91 kilómetros por hora (km/h), y México (90 km/h), son los países de América Latina en los que se rueda más rápido. Así se desprende del “Road Quality and Mean Speed Score”, un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicado en julio de este año, en el que, con base en información de Google Maps, se presenta una medida de la calidad de las carreteras calculada a partir de la velocidad media de viaje en grandes ciudades. En Estados Unidos, el indicador alcanzó 107 km/h y en Canadá, Arabia Saudita y Portugal, 106 km/h, los mejor calificados de la medición, con lo cual la región latinoamericana tiene una brecha grande incluso en los países mejor ubicados. Entre los peor ubicados están Haití, con 41 km/h, seguido por Nicaragua (46 km/h) y Bolivia (50 km/h). Para los países de América Latina, el promedio es de 67 km/h frente a 73 km/h en promedio de todos los países analizados en el estudio. Fuente: Moszoro, Mariano y Mauricio Soto, 2022, “Road Quality and Mean Speed Score,” IMF Working Papers 2022/095. Tweet



Más

WhatsApp











Correo electrónico



Tags:

Previous Article Datos económicos destacados: Bancarización de mayores de 15 años en América Latina