Datos económicos destacados: La CEPAL estima que la pobreza aumentará en la mayoría de los países de la región

Colombia es el país de América Latina donde más se incrementará la pobreza este año, según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicado durante la primera semana de junio de este año. El informe evalúa el impacto del conflicto en Ucrania y sus repercusiones en la región latinoamericana en términos de crecimiento económico, inflación y recuperación de los mercados laborales, y sus impactos en la pobreza. Según las estimaciones, la pobreza aumentará este año en la mayor parte de los países de la región (con excepción de Bolivia, Ecuador, Guatemala, Panamá, República Dominicana y Uruguay), pasando en el agregado de 32,1% en 2021 a 33% en 2022 en el escenario base, y a 33,7% si la inflación llegara a aumentar 2 puntos porcentuales más. Tweet



