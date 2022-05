Alianza entre Backbase y Banco de la Nación juega rol fundamental en cierre de brecha digital en Perú

Lima (Perú), a 26 de abril de 2022 El Banco de la Nación, el banco estatal peruano, adoptó la tecnología bancaria digital-first de Backbase para apoyar el lanzamiento de su Cuenta DNI, 100% digital. En Perú, alrededor del 48% de ciudadanos no forma parte del sistema financiero, lo que planteó problemas al implementar el pago de los subsidios económicos, aprobados por el Gobierno Peruano, durante la pandemia. Además, este hecho incentivó que muchos de ellos opten por mecanismos de ahorro que no son seguros y, lo que es más peligroso, recurran a fuentes informales de crédito. Inclusión financiera Debido a la pandemia mundial por la COVID-19, el Gobierno peruano aprobó, entre otros, el pago de un subsidio individual, a través de la iniciativa Yanapay (Ayuda en lengua quechua), a fin de apoyar a la población vulnerable. De esta manera, y para atender al sector no bancarizado, el Banco de la Nación creó más de 2.1 millones de Cuentas DNI, de las cuales se activaron más de 1.86 millones de cuentas digitales, permitiendo el cobro inmediato del subsidio económico. Y lo más importante, sin poner en riesgo de contagio a los clientes, ya que no tuvieron que ir al banco para activar las cuentas. Cabe precisar que, en el primer día de entrar en operaciones, la plataforma registró 8,825 activaciones y el cobro de 3,362 bonos. Cuenta 100% digital La nueva plataforma, basada en el software omnicanal de Backbase en la nube, permitió a los usuarios de Cuenta DNI retirar por cajeros, pagar y transferir fondos a una billetera digital, así como hacer compras físicas a través de la red de tiendas afiliadas a la app Vendemás de Niubiz. Los únicos requisitos para activar la cuenta fueron: un celular con línea a titularidad del beneficiario, un correo electrónico personal y un documento nacional de identidad.

“La visión de Cuenta DNI es ser la puerta de entrada del ciudadano peruano al sistema financiero y el medio para recibir fondos y pagar servicios. Al ser una cuenta bancaria 100% digital, permite que pueda activarse y usarse sin presencia del ciudadano en una agencia del Banco de la Nación, rompiendo la barrera de la distancia y la presencialidad. Así, todos los peruanos mayores de edad podrán usar su Cuenta DNI siempre que tengan un celular a su nombre. Para ello, el Banco de la Nación creará 10 millones de Cuentas DNI durante 2022 y 12 millones de Cuentas al cierre del 2023, con ello, sumado a las más de 2.1 millones de cuentas creadas en el 2021, se alcanzará al 100% de peruanos mayores de edad con una cuenta bancaria al cierre del año 2023. En términos de usabilidad, al cierre del 2023, un titular con Cuenta DNI podrá realizar transferencias bancarias desde y hacia su Cuenta DNI, beneficiarse de los servicios de las principales billeteras del país y realizar compras en establecimientos solo con su celular. Asimismo, durante el 2023, un ciudadano podrá usar su Cuenta DNI desde los agentes corresponsales, realizar pagos desde su Cuenta DNI, entre otros servicios.” señaló Luis Matías Sternberg Peruggia, gerente general del Banco de la Nación. La Cuenta DNI está llegando a un segmento de la población que antes manejaba exclusivamente dinero en efectivo. Los padres que han transmitido esas prácticas a sus hijos, ahora están interactuando con la economía financiera digital. De esta forma se está rompiendo el ciclo de dependencia del dinero en efectivo y se está promoviendo el conocimiento de las alternativas digitales. “Estamos sumamente orgullosos de nuestro trabajo con el Banco de la Nación y de cómo ayudamos a acelerar el lanzamiento de este programa”, comentó Ethan Clark, vicepresidente regional de Backbase para América Latina. “Este caso demuestra la importancia de la velocidad de salir al mercado con un producto que realmente puede impactar en la inclusión financiera y la razón por la cual encontrar los socios correctos para implementar tales proyectos puede hacer la diferencia en la ejecución y el mantenimiento de programas cruciales. En Backbase nos sentimos honrados de ser parte de estos esfuerzos y esperamos seguir apoyando los planes de expansión de los servicios ofrecidos a través de Cuenta DNI” La plataforma digital bancaria de Backbase ha apoyado la evolución de más de 120 instituciones financieras en todo el mundo, ofreciendo una arquitectura de microservicios financieros de vanguardia que impulsa las capacidades de los bancos digitales. Acerca de Banco de la Nación El Banco de la Nación, fundado en 1966, tiene presencia en todo el Perú. Es un banco estatal al servicio de todos los ciudadanos, y una entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. Entre los servicios que presta figuran el pago de salarios y pensiones del sector público, así como los pagos de los programas sociales del Estado. Durante el 2020 y a inicios del 2021, el Banco de la Nación fue un actor fundamental para el dinamismo económico del Perú, a través del pago de subsidios económicos otorgados por el Gobierno para ayudar a mitigar los efectos económicos adversos de la pandemia originada por la COVID-19. El banco también desempeña un rol clave en la inclusión financiera del país, con el fortalecimiento de productos y canales de atención pensados en las necesidades de los peruanos, como Cuenta DNI, agentes MultiRed o kioskos digitales. Acerca de Backbase Backbase tiene la misión de ayudar a los bancos a rediseñar su arquitectura en torno al cliente y a adoptar el cambio de paradigma hacia un modelo de plataforma. Atrás quedaron los días en los que la tecnología y la infraestructura tradicionales de la banca estaban relegadas. Backbase ayuda a las instituciones financieras, desde los grandes bancos hasta las cooperativas de crédito y demás, a volver a centrarse en el cliente. Somos los creadores de la plataforma Backbase Engagement Banking, que impulsa todas las verticales de negocio. Nuestra plataforma única e integral facilita todos los recorridos, desde ventas digitales hasta operaciones bancarias de rutina, ofreciendo experiencias fluidas y sin fricciones tanto para sus clientes como para sus empleados. Los analistas del sector Forrester, Ovum y Celent reconocen continuamente el liderazgo de Backbase, y más de 150 entidades financieras importantes de todo el mundo utilizan la plataforma Backbase Engagement Banking, entre ellas: AIB, Banco Nacional de Costa Rica, Banco de la Nación de Perú, Banesco Panamá, Banco Pichincha, Banco Caja Social, Barclays, Bank of the Philippine Islands, BNP Paribas, Bremer Bank, Islands, Citibank, Citizens, Bank, CheBanca!, Deutsche Bank, Discovery Bank, Goldman Sachs, HSBC, KeyBank, Lloyds Banking Group, Metrobank, Navy Federal Credit Union, PostFinance, RBC, Société Générale, TPBank, Vantage Bank Texas, Westpac, WSECU y Wildfire CU. www.backbase.com Tweet



