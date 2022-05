Arcos Dorados avanza en sus compromisos ambientales con una emisión de deuda vinculada a la sostenibilidad

La compañía es la primera de su industria en América Latina en asociar su estrategia de financiación con sus objetivos de desarrollo sostenible relacionados a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en toda su operación. Montevideo, Uruguay, Abril, 2022 – Arcos Dorados, la franquicia que opera la marca McDonald’s en 20 mercados de América Latina y el Caribe, anuncia la emisión de su primer bono ligado a la sostenibilidad, conocido en inglés como Sustainability Linked Bond (SLB), posicionándose así como la primera compañía de la industria de restaurantes en asociar un instrumento financiero con objetivos medioambientales. “La sostenibilidad es parte de la cultura de Arcos Dorados y también de nuestra estrategia de negocio. Como líderes, buscamos continuamente el equilibrio entre nuestras actividades comerciales y el impacto socioambiental. La emisión de este bono es un paso ambicioso que comprueba nuestra convicción de que la sostenibilidad no es solo un deber de las empresas, sino que puede también ser una buena estrategia financiera”, afirma Marcelo Rabach, Chief Executive Officer. Los SLBs son instrumentos de deuda que tienen como objetivo hacer que el emisor se comprometa a cumplir ciertas metas de ESG (Environmental, Social y Governance), calibradas a partir de indicadores-clave de desempeño (KPIs), a cambio de tasas más atractivas. Arcos Dorados eligió la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en toda su operación dando un paso más en la evolución del compromiso constante y creciente de la compañía para con el cuidado del planeta y el desarrollo de las comunidades de la región. El objetivo del acuerdo está alineado con el compromiso previamente asumido por la compañía de reducir las emisiones de carbono en un 36% en su propia operación y en un 31% teniendo en cuenta toda su cadena de abastecimiento (de manera progresiva hasta el año 2030). En ambos casos, se utilizarán como base los datos absolutos de 2021. El exceso de emisión de gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono, contribuye al calentamiento global, que es una gran amenaza al ecosistema del planeta. Impulsar una economía baja en carbono es una de las prioridades de la estrategia socioambiental de la compañía, denominada Receta del Futuro, que está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la ONU. En este marco, a partir de 2019, Arcos Dorados comenzó a medir y auditar la huella de carbono en su operación, que representa aproximadamente el 5,7% del total de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Desde 2021, también mide la huella de carbono de sus proveedores, teniendo en cuenta que más del 93% de las emisiones de GEI provienen de dicho sector. Por lo tanto, los KPIs elegidos por la compañía para este instrumento financiero representan casi el 100% de sus emisiones GEI. “Sabemos el tamaño de nuestra escala y por ende nuestra responsabilidad como agente de cambio positivo. No sólo nos comprometemos con reducir las emisiones de nuestra operación, sino que, a partir de este momento y a través de este instrumento financiero, fuimos más allá y asociamos a nuestros principales proveedores a este compromiso, generando así un trabajo en conjunto para reducir la huella de carbono en toda nuestra operación en América Latina”, Gabriel Serber, Vicepresidente de Compromiso Social y Desarrollo Sustentable. La emisión del Sustainability Linked Bond será acompañada por auditorías anuales realizadas por entidades externas para medir el cumplimiento de los indicadores dispuestos por la compañía. Además, para poder realizar esta operación y en línea con lo que establecen los Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad, el instrumento financiero cuenta con el aval de Sustainalytics, la reconocida empresa global de rating en sostenibilidad. “Reconocemos como muy consistentes los indicadores elegidos por Arcos Dorados para medir el cumplimento de sus contrapartes, considerando la importancia del tema y su alta complejidad. Además, la compañía entiende que los compromisos de reporte y verificación establecidos están alineados con las expectativas de mercado y consideramos su eventual logro como algo de gran impacto”, declara Sustainalytics en su informe avalando la iniciativa de Arcos Dorados. Con objetivos cada vez más ambiciosos y desafiantes que involucran todos los aspectos de su operación, Arcos Dorados continúa avanzando y fortaleciendo sus compromisos con el medioambiente a través de su Receta del Futuro. Acerca de Arcos Dorados Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald’s en 20 países y territorios de esas regiones y contabiliza más de 2.250 restaurantes, entre unidades propias y de sus sub-franquiciados, que juntas emplean más de 90 mil personas (datos de 31/12/2021). La empresa también mantiene un sólido compromiso con el desarrollo de las comunidades en las que está presente y con la generación de primer empleo formal a los jóvenes, además de utilizar su escala para lograr un impacto positivo en el medio ambiente. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información sobre la Compañía, por favor visite nuestro sitio web: www.arcosdorados.com Tweet



Más

WhatsApp











Correo electrónico



Tags:

Previous Article Los nuevos productos que ofrecerá la banca latinoamericana en 2022