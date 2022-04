Nueva encrucijada para la salud

Solo el 20% del gasto en salud en América Latina se destina al diagnóstico y al tratamientos de los pacientes. Ese es uno de los problemas más serios para los presupuestos nacionales y para el bienestar de los latinoamericanos. El 80% se usa en pagos de salarios e infraestructura. Este es uno de los elementos clave de la entrevista de Latin Trade con Rolf Hoenger, director para América Latina de Roche Farma.

Ahora, dijo, viene un problema nuevo que aumentará el gasto médico en la región

Viene un nuevo pico del gasto médico. En la época de normalidad post Covid Rolf Hoenger, se preocupa por la llegada de un nuevo pico en el gasto en salud que amenaza a toda la región.

Durante la pandemia muchos pacientes dejaron de ir a sus médicos con lo que se generó un represamiento en exámenes y tratamientos. Esto casi con seguridad aumentará el gasto médico en el futuro. Demorar un año el diagnóstico de un cáncer de mama, por ejemplo, hace que ya no sea un cáncer temprano sino avanzado. “Ya no es curable sino tratable. Para el sistema de salud es un gasto extraordinario. Los casos avanzados cuestan el doble que los casos tempranos”.

La urgencia ahora debería estar en que los sistemas de salud mejoren el flujos de tratamiento de los pacientes.

Cómo hacer el gasto en salud más eficiente ¿Aumentará el gasto en salud en América Latina? “Ojalá. Muchos pacientes no reciben lo que necesitan”, dijo el ejecutivo. Sin embargo, más que aumentar el gasto, el problema más relevante está en cómo hacerlo más eficaz.

Destacó cómo Chile, por ejemplo, está empeñado en disminuir el tiempo de espera para la atención. La ley ahora establece que todos los chilenos deben recibir tratamiento en 60 días.

Encuentra un problema serio en que el 80% del gasto va a pagar salarios e infraestructura. Solo el 20% va al diagnóstico, a las salas de cirugía y a tratamientos. Peor aún, precisamente en diagnóstico y tratamiento es donde más innovación se hace.

Para que los sistemas de salud sean más sostenibles, dijo, se debe hacer un esfuerzo especial para no tratar enfermedades que se puedan prevenir o diagnosticar de forma temprana. Algunos países latinoamericanos tratan de hacer esto con atención básica primaria, pero eso no es suficiente porque se necesita la acción de especialistas para que sea eficaz.

Consideró que se puede reducir el desperdicio en el gasto en salud por dos vías. De un lado, usando tecnologías avanzadas para diagnóstico y terapias, y de otro, aprovechando la tecnología para que haya un mejor flujo de personas y de recursos. Una idea alrededor de esto último nació en Latinoamérica y ahora se usa en todo el mundo, destacó. Se trata de un programa que deriva a los pacientes de las entidades donde hay listas de espera largas hacia otras donde se pueden atender rápidamente. “Así se aumenta la capacidad de resolver”.

Otra forma de reducir el desperdicio, dijo, se consigue cuando el paciente puede llevar su historia clínica en el celular. De esa forma, por ejemplo, se evita la necesidad de repetir exámenes cuando el paciente se mueve de una entidad prestadora de servicios a otra.

Lanzamientos de Roche en 2022

En el área de farma, Roche se concentra en ofrecer tratamientos para enfermedades complicadas, dijo. En particular, medicamentos para cáncer, hemofilia o esclerosis múltiple.

Espera hacer muy pronto en este año lanzamientos en oftalmología, en particular de tratamientos para pacientes que desarrollan cegueras por condiciones de diabetes. También espera que en el segundo semestre, se lancen medicinas que retardan el progreso del Alzheimer.

La diferencia. El precio de la acción de Roche aumentó 64% entre 2017 y 2022. Pasó de US$31 a US$51. Es un buen resultado financiero, sin duda. Pero esto no es lo que más entusiasma a los directivos de la empresa suiza. Roche es una firma de 125 años cuyas acciones con voto todavía son controladas por la familia fundadora. Lo relevante, dijo Rolf Hoenger, es que es un negocio pensado en el largo plazo y no en la última cotización de sus acciones en la bolsa. Es una empresa concebida para ser sostenible y diseñada para pensar en cómo hacer sostenibles los sistemas de salud, añadió. “Mi función no solo la de conseguir el éxito comercial, sino la de facilitar que otros líderes tengan éxito”, dijo refiriéndose a quienes administran los sistemas de salud.