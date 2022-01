Arcos Dorados evoluciona su iniciativa de capacitaciones para jóvenes y lanza MCampus Comunidad, su plataforma educativa gratuita

Luego del gran éxito que tuvieron los cursos gratuitos ofrecidos por la Hamburger University (universidad corporativa de Arcos Dorados) en 2021, con más de 22.700 personas inscriptas de más de 50 países, la Compañía refuerza su compromiso con la educación de los jóvenes de América Latina y el Caribe y transforma una acción concreta, en una plataforma educativa, de acceso libre, gratuito y con una amplia oferta de contenidos. A partir del 1 de febrero de 2022, Arcos Dorados, la franquicia que opera la marca McDonald’s en 20 mercados de América Latina y el Caribe, anuncia la evolución de sus actuales capacitaciones gratuitas y lanza su plataforma educativa abierta a todas las personas denominada MCampus Comunidad. La nueva plataforma nace con una gran oferta de cursos para expandir el potencial de los jóvenes y así, sus oportunidades en el mercado laboral. Además de las opciones ya existentes en la iniciativa anterior, la Compañía sumó nuevas temáticas relacionadas a lo digital y la tecnología de la información, a través de una alianza con CISCO, una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo. En las próximas semanas, se agregarán más contenidos que responden a las principales necesidades de capacitación de los jóvenes hoy en día. La iniciativa MCampus Comunidad es parte de “Receta del Futuro”, la estrategia de compromisos socioambientales de la Compañía. La plataforma de cursos gratuitos tiene el objetivo de mejorar las oportunidades de los jóvenes y apoyarlos en la formación de habilidades que les permitan una mejor preparación para el mundo laboral. Arcos Dorados refuerza así su convicción de que la capacitación, el entrenamiento y el acceso al trabajo son factores fundamentales de inclusión y movilidad social. “La inserción de los jóvenes sin experiencia en el mercado laboral es una de las principales problemáticas de América Latina y en Arcos Dorados estamos convencidos que podemos ser parte activa de la solución. MCampus Comunidad surge como la evolución a una iniciativa puntual que realizamos el año pasado en el contexto del Día de la Juventud, compartiendo gratuitamente algunos de nuestros cursos. El proyecto fue más exitoso de lo planificado y decidimos transformar la iniciativa en una plataforma educativa de libre acceso para todos nuestros jóvenes. Nos enorgullece poder brindar contenidos que expandan el potencial y así ampliar sus horizontes profesionales.” David Grinberg, Vicepresidente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados. Los interesados en las capacitaciones podrán acceder a ellas ingresando en www.recetadelfuturo.com. Los cursos son independientes, sin orden específico ni cantidad límite por persona y están disponibles en español y portugués. Luego de su realización, se enviará un certificado que avala la capacitación recibida y que servirá para destacar las habilidades en futuras búsquedas laborales. Los cursos actualmente disponibles son: Nuevos cursos en alianza con CISCO Cursos brindados por Arcos Dorados (HU) Introducción a la ciberseguridad Inteligencia emocional Fundamentos de ciberseguridad Atención al cliente Programación Python Salud y bienestar en tiempos de pandemia Linux inicial Emprendedurismo Get Connected Finanzas personales Introducción a IoT Acerca de Arcos Dorados Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald’s en 20 países y territorios de esas regiones y contabiliza más de 2.250 restaurantes, entre unidades propias y de sus sub-franquiciados, que juntas emplean más de 90 mil personas (datos de 30/09/2021). La empresa también mantiene un sólido compromiso con el desarrollo de las comunidades en las que está presente y con la generación de primer empleo formal a los jóvenes, además de utilizar su escala para lograr un impacto positivo en el medio ambiente. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información sobre la Compañía, por favor visite nuestro sitio web: www.arcosdorados.com Acerca de Hamburguer University La Universidad de la Hamburguesa, es el centro de la Cultura Organizacional de Arcos Dorados. Desde hace 25 años funciona su sede de San Pablo. La institución ofrece un programa de educación tanto virtual como presencial y certifica los diplomas de los cursos. Cada año miles de personas asisten a sus capacitaciones. La universidad se destaca por promover sus tres pilares: el liderazgo, el desempeño y la cultura. Acerca de Cisco Cisco (NASDAQ: CSCO) es el líder mundial en tecnología para Internet. Cisco inspira nuevas posibilidades reinventando las aplicaciones, protegiendo los datos, transformando la infraestructura y facilitando el trabajo colaborativo para avanzar hacia un futuro global e inclusivo. Descubre más en https://www.cisco.com/. Tweet



