Mejorar la calidad de los empresarios: un reto para el crecimiento de largo plazo. Diagnóstico semestral del Banco Mundial para los países de la región.

La pregunta es de una importancia enorme para el mediano plazo: Si es tan importante mejorar la calidad de la gerencia para aumentar el crecimiento y la productividad de las empresas, y si eso tiene un retorno tan alto para las empresas mismas, ¿Por qué no es una tarea que desarrollen los empresarios en América Latina? “Los empresarios no saben lo que no saben. No saben lo que tienen que aprender”, dijo el economista jefe del Banco Mundial para América Latina, William Maloney frente a una pregunta de Latin Trade. Porque reconocen el valor enorme de mejorar la calidad de los gerentes, señaló, hay países donde se subsidian los cursos de extensión gerencial para reducir esa falta de información. “No habrá mejores empresas si no mejoramos la calidad de nuestros empresarios”, afirmó el economista durante el lanzamiento del informe semestral para América Latina y el Caribe. Esfuerzos en este frente de capacidad gerencial, junto con una inversión sostenida en infraestructura, educación, política energética, innovación y en mitigar el cambio climático son cosas que América Latina tiene que hacer para salir de la senda de crecimiento económico bajo que el Banco espera para los años que viene, advirtió el experto. En 2021 la producción de la región crecerá 6,3%, que no es suficiente para compensar la caída de 6,7% de 2020. Peor aún, el Banco Mundial pronostica que el PIB regional aumentará 2,8% en 2022 y 2,6% en 2023, “que es insuficiente para reactivar las economías y reducir la pobreza”, dijo. Con esto, el débil crecimiento puede además exacerbar las tensiones sociales que ya se han manifestado en los años pasados. Sin duda la pandemia tuvo un efecto muy fuerte pero, como lo manifestó el economista, muchos países de la región ya venían creciendo demasiado poco. En la última década, desde 2010 hasta que se desató la pandemia, la región creció menos que el mundo – 2,2 % anual, al mismo tiempo que el resto del mundo creció a un 3,1 %. Ahora tienen que hacerle frente a la desaceleración con unas finanzas públicas que en general están más erosionadas. Diagnóstico del informe semestral La situación no es igualmente sombría en todos los países o industrias. Por ejemplo, si bien el sector servicios ha sido muy castigado, la aceleración de la digitalización podría ayudar a impulsar sectores como las tecnologías de la información, las finanzas y la logística, que a su vez pueden mejorar la competitividad y aumentar la eficiencia económica.

Una reaparición del virus provocaría nuevas caídas en el nivel de actividad económica, por las medidas de los Gobiernos para mantener el distanciamiento físico, y porque la mitad de la disminución de la actividad se debe al distanciamiento voluntario por miedo a la enfermedad.

Si las presiones inflacionistas mundiales no son temporales, las tasas de interés mundiales

Las encuestas del Banco Mundial sugieren que en muchos países entre el 40 % y el 60 % de las empresas han incurrido en mora en sus préstamos a causa de las caídas en los ingresos provocadas por la pandemia. En el mejor de los casos, esta sobrecarga frenará la inversión y, en el peor, creará empresas "zombis"

La disminución de los ingresos de las Administraciones públicas y los esfuerzos para proteger a las familias y a las empresas durante la pandemia condujeron a elevados déficits y al aumento de la deuda. En algunos casos, este hecho ha dado lugar a rebajas de las calificaciones crediticias y a un posible aumento de los costos de financiación

La deuda pública en alza. La razón deuda pública/PIB promedio ha aumentado drásticamente – 15 puntos en dos años –, hasta alcanzar el 75,4%, lo que ha reducido la capacidad de obtener préstamos en el extranjero y ha dificultado la gestión fiscal de cara al futuro. Diagnóstico por países – William Maloney Argentina.

Brasil.

Chile.

El Salvador.

Jamaica.

México.

Panamá.

Paraguay.

Perú.

República Dominicana. El país caribeño es un "ejemplo de que es una buena inversión comprar las vacunas, a pesar de peso que tiene en el presupuesto", dijo el economista jefe del Banco Mundial. La economía se contrajo en 6,7% en 2020, crecerá este año 9,1% y mantendrá una tasa de 4,9% en los dos próximos. "Le costó mucho comprar vacunas. Aumentó déficit, pero el retorno a esa inversión fue muy rentable. Tendrá que vigilar los déficit y la deuda total, pero claramente fue una buena inversión", dijo. Pronósticos del Banco Mundial Vea el reporte completo en aquí.

