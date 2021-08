Arcos Dorados abre su universidad a todos los jóvenes de América Latina.Ofrece capacitaciones gratuitas para primer empleo

Share









Arcos Dorados, la franquicia que opera los restaurantes McDonald’s en 20 mercados de Latinoamérica y el Caribe, anuncia – en el marco del Día Internacional de la Juventud- una convocatoria a todos los jóvenes de la región para capacitarse en habilidades que serán clave para sus desarrollos personales y profesionales. Comprometida con brindar constantemente oportunidades de inserción laboral formal, la compañía abre por primera vez en su historia las puertas de su universidad corporativa “Hamburger University” y pone a disposición, desde el 12 de agosto, cursos gratuitos sobre: Inteligencia Emocional, Emprendedurismo, Finanzas Personales, Atención al cliente y Salud y Bienestar. Ingresando a la plataforma www.recetadelfuturo.com, los interesados pueden acceder a los cinco contenidos digitales y de corta duración, que la compañía estará brindando hasta el 31 de diciembre de este año. Cada módulo brindará a los participantes un certificado que avala la capacitación recibida y que servirá para destacar sus habilidades en la búsqueda de un primer empleo o de una nueva oportunidad profesional. Los cursos son independentes, sin orden especifico ni cantidad límite por persona. La iniciativa surge como solución a una de las preocupaciones que los jóvenes de América Latina y el Caribe destacaron en un estudio de opinión realizado por la compañía junto a la consultora Trendsity. En esta investigación, un 61% de los encuestados declaró que consideran que la capacitación es necesaria para fortalecer sus habilidades y compensar la falta de experiencia para poder acceder a un primer empleo formal o a un mejor empleo. Dentro de las temáticas sobre las cuales consideran importantes profundizar se destacaron: Trabajo en equipo y liderazgo con un 73%, seguida por Innovación y Emprendedurismo con un 50% y Ventas y Atención al cliente con un 44%, entre otras. “La desocupación juvenil es una de las principales problemáticas de la región y, en Arcos Dorados, como líderes en el sector, estamos convencidos de que es importante tomar acción y brindar apoyo para revertirlo, generando así un impacto positivo en las comunidades en las que operamos y profundizando en nuestros objetivos de ser buenos vecinos de quienes nos rodean. Para ello, no solo año a año empleamos a miles de jóvenes, sino que hoy estamos pensando en todos aquellos que no forman parte de nuestra empresa. Nos llena de orgullo poder acercarles contenidos que los ayuden en su desarrollo para facilitar la búsqueda de un primer empleo formal o de nuevos desafíos profesionales. Somos una compañía joven, operada por jóvenes quienes tienen a su cargo la satisfacción de las familias que nos visitan y disfrutan de nuestra comida”, comentó Woods Staton, Executive Chairman de Arcos Dorados. Dentro de los pilares estratégicos de su Receta del Futuro, que guía el accionar de Arcos Dorados, se encuentra un fuerte compromiso con la capacitación continua de sus empleados. Durante el 2020 y pese al contexto presentado por la pandemia, la empresa no sólo mantuvo su estructura de educación, sino que destinó más de 10 millones de dólares para asegurarse de ofrecer más de 373 mil horas de formación a los empleados y de adaptarse a la modalidad online, presentando 380 nuevos cursos que brindan actividades de formación en temas operativos, académicos y de desarrollo personal. Esto fue posible, a su vez, gracias al trabajo en conjunto con Hamburger University, la mayor universidad corporativa y líder de la región, destacada por promover sus tres pilares: el liderazgo, el desempeño y la cultura. En el último año, la institución promovió más de 50 contenidos especialmente seleccionados para continuar impulsando el desarrollo y permitiendo que más de 8.000 líderes de restaurante se graduaran de cursos del core curriculum y que más de 71.000 jóvenes finalizaran los cursos self-learning. En constante movimiento, la universidad brindó 18 de sus “HU Sessions”, de las cuales han participado más de 7.000 personas en un solo año. “El nuevo contexto representó desafíos para todos y nos obligó a modificar la manera en la que accedemos a los contenidos y las experiencias que buscamos. Desde Hamburger University comprendemos la complejidad que eso representa para los jóvenes de la región y es un orgullo para nosotros poder ser parte de esta propuesta. La educación es nuestra pasión y esperamos poder alcanzar a la mayor cantidad de jóvenes posible con esta iniciativa”, comentó Josane Juliao, Rectora de Hamburger University. La opinión de los jóvenes Comprometida con brindar oportunidades laborales formales a los jóvenes de la región, Arcos Dorados llevó a cabo junto a Tendsity un nuevo estudio de opinión entre personas de 16 a 24 años para conocer cómo viven la pandemia y cómo consideran que será el empleo cuando se comience a transitar “la nueva normalidad”. Un 85% de las personas entrevistadas, confirmó que la pandemia afectó negativamente las oportunidades laborales, mientras que un 74% realizó la misma afirmación acerca del acceso a la capacitación y educación. Sobre este último punto, además, 2 de cada 5 personas indicaron que desde el comienzo del Covid – 19 aprendieron menos que previo a este nuevo contexto. Ante el panorama poco alentador presentado por los jóvenes, la compañía consultó por la posibilidad de generar proyectos propios, obteniendo resultados similares a las temáticas anteriores: un 57% indicó que durante el 2020 vieron afectadas las posibilidades de emprender. Dentro de las consultas destacadas, se encuentra aquella que los invitó a ordenar, según la importancia, las temáticas que más los preocupan de cara al futuro, con respuestas sorprendentes: un 66% de los jóvenes indicó al empleo una necesidad prioritaria, mientras que un 51% declaró que la educación es una de las claves para su futuro. Teniendo este último resultado en cuenta y las temáticas seleccionadas como las más importantes, mencionadas anteriormente, Arcos Dorados ofrece sus contenidos de entrenamiento y capacitación exclusivos para continuar siendo un agente de cambio y acercando soluciones a los problemas planteados en apoyo a las comunidades en las que opera. Para conocer más acerca de este estudio, visite www.recetadelfuturo.com Acerca de Arcos Dorados Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald’s en 20 países y territorios de esas regiones y contabiliza más de 2.200 restaurantes, entre unidades propias y de sus sub-franquiciados, que juntas emplean más de 100 mil personas (datos de 30/06/2021). La empresa también mantiene un sólido compromiso con el desarrollo de las comunidades en las que está presente y con la generación de primer empleo formal a los jóvenes, además de utilizar su escala para lograr un impacto positivo en el medio ambiente. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información sobre la Compañía, por favor visite nuestro sitio web: www.arcosdorados.com

