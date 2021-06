La política pública que se necesita de inmediato: las recomendaciones de la OCDE

Share









La OECD revisó sustancialmente al alza el crecimiento de América Latina en su nueva publicación de Perspectivas Económicas globales. Mientras que en 2020 esperaban un crecimiento de 3,2% en el Producto Interno Bruto (PIB) para la región, ahora esperan un crecimiento de 4,9%. Con todo, esta es una noticia tibia, porque este año el mundo crecerá 5,8% y países campeones en crecimiento económico estarán muy por encima. Así el PIB de India aumentará 9,9%, el de China 8,5% y el de Estados Unidos 6,9%. Crecimiento económico La revisión del crecimiento regional obedeció a factores como la mejor situación económica mundial, sobre todo en Estados Unidos y China que tienen vínculos comerciales más fuertes con la región, le dijo a Latin Trade Aída Caldera, jefa de la División de Estudios Económicos Nacionales de la OCDE. Para México por ejemplo la recuperación estadounidense lo impacta por la vía del comercio y por la de las remesas que llegan al país proveniente del vecino del norte. Un segundo elemento es el del aumento de precios de las materias primas. “Se están comportando muy bien y a largo plazo prevemos que se sigan comportando bien por el crecimiento de la demanda mundial”. Esto ayudará a la recuperación chilena por el cobre, colombiana por el petróleo. Las cifras de crecimiento del PIB para los países son bastante desiguales. La OECD espera crecimientos altos en Chile y Colombia y otros lastrados como Brasil, en particular por el manejo de la pandemia. La OECD prevé un crecimiento del PIB mundial del 5,8% para este año (frente al 4,2% proyectado en diciembre), gracias al repunte propiciado por el estímulo fiscal en Estados Unidos, y del 4,4% para 2022 (3,7% en diciembre). La economía mundial ha vuelto ya a los niveles de actividad previos a la pandemia, pero al final de 2022 el ingreso real mundial seguirá siendo unos US$3.000 millones inferior de lo que hubiera sido sin la crisis. Política pública: por dónde empezar El tema prioritario sin el cual no se recuperará el crecimiento de los países es el de la vacunación contra el COVID- 19. Pero a la vez hay que pensar en acciones para recuperar pronto un crecimiento más vigoroso. “La recuperación está tomando velocidad, pero hay que pensar que comparado con otros países avanzados o emergentes la recuperación que vamos a ver es más lenta”, señaló. Esto porque la pandemia está siendo particularmente fuerte en América Latina y dejará impactos importantes en cuanto a desigualdad y pobreza y sobre los informales. ¿Qué se debe hacer? Apoyo fiscal. Por esto la economista de OCDE afirma que en el corto plazo se debe mantener el apoyo fiscal a las ayudas al desempleo para quienes perdieron sus empleos y subsidios al empleo para recuperar puestos de trabajo. Protección social. Hay que desarrollar los programas de protección social. “Hacerlos más eficaces, o fortalecer los que ya existen para que lleguen a los más vulnerables y sobre todo a los trabajadores informales, que se han visto muy afectados”. Educación. En plazos más largos un tema crucial es la educación. “América Latina es una de las regiones donde las escuelas han estado más tiempo cerradas. En algunos casos, un año. Todavía hay 140 millones de estudiantes que no han vuelto a la escuela”, comentó. Esto tendrá impactos importantes sobre la formación. “Habrá que poner en marcha programas de remediación de este tiempo que se ha perdido para revertir esos impactos negativos”, entre los que la economista destaca que afecta la economía, toca la desigualdad y los ingresos futuros de las personas que se queden por fuera de las escuelas. Los programas de educación deben compensar los problemas de la pandemia pero también educar para recibir los procesos de digitalización que requieren de una mejora en las habilidades, adaptarlas y ser más flexibles. Informalidad. Se requiere una estrategia con varios pilares. Por un lado, reducir el costo de crear empleos formales, por ejemplo haciendo más sencillo el registro de las empresas. De otro, reduciendo costos laborales no salariales como por ejemplo los de Colombia que son elevados o contribuciones a la seguridad social para trabajadores con ingresos bajos como sería el caso de Argentina. Salarios “Vemos distintas velocidades en distintos sectores”, dijo Aída Caldera. De un lado el sector manufacturero que avanza bien, sostenido por la demanda y por el efecto de la imposibilidad de trabajar en algunos momentos del año pasado. De otro, el sector de servicios es más débil por cuenta de las medidas de contención a la pandemia. Dentro de este, el sector turismo se recuperará con más lentitud debido a que la vacunación ha sido sustancialmente más lenta en la región que en otros lugares del mundo. Con esto se podrían esperar aumentos de salarios en el sector manufacturero más que en el de servicios, dijo Caldera. Transformación digital y verde Aída Caldera se sorprendió por la velocidad con la que crece la inversión en América Latina frente a otras regiones del mundo. Dentro de ese monto, la inversión en avances digitales puede estar aumentando a un buen paso, pero es una estrategia a largo plazo porque necesita de nueva infraestructura, conectividad y también que la población tenga los conocimientos para usar las herramientas tecnológicas, dijo. Sobre esto último manifestó que la región debe avanzar mucho más, opinó. Sugirió invertir en la educación en habilidades digitales para niños y jóvenes, pero también de los trabajadores, para que con esto se mejore la productividad. “Ahí es donde vemos más brechas”. 