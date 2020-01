Récord de producción nuclear en 2019 en Argentina, Rusia y la central brasileña de Angra

Share











Las centrales nucleares argentinas produjeron 7900 GWh de electricidad en 2019, lo que constituye un récord en la generación de energía nuclear en el país. Para poner en contexto, esa electricidad generada por las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse alcanza para cubrir las necesidades de 6 millones de habitantes, según datos de Nucleoeléctrica Argentina suministrados a Latin Trade Nuclear. Angra 1, la primera de las dos centrales brasileñas en operación, también rompió un récord. Produjo 5900 GWh en 2019, superando su marca del 2012, de 5300 GWh. “Esa energía es suficiente para abastecer durante un año una ciudad como Belo Horizonte o Fortaleza”, dice Eletrobras, la operadora, en su portal web. En una rápida recorrida por el mapa nuclear internacional hay dos países que se destacan. Rusia, con su propio récord de 208700 GWh, superando por 4500 GWh la producción de 2018. Y España donde, si bien no se batió ningún récord, las centrales nucleares lideraron la producción energética y una de cada cinco bombillas eléctricas del país se iluminó con la electricidad que produjeron las siete centrales nucleares. Menos CO2, menos calentamiento global Volviendo a los datos de Argentina, con la producción nucleoeléctrica del año pasado el país evitó emitir al medio ambiente millones de toneladas de dióxido de carbono, principal responsable del calentamiento global. Para producir esos 7900 GWh con otras fuentes de energía de origen fósil se hubieran emitido a la atmósfera millones de toneladas de dióxido de carbono. Específicamente: 3,2 millones si se hubieran usado centrales con ciclo combinado a gas natural; 4,3 millones si la fuente hubiera sido un ciclo combinado a gas oil, o 6,8 millones si el generador hubiera sido un turbo vapor a fuel oil, según datos brindados por la empresa Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), operadora de las centrales nucleares. Para el país, esto constituye un aporte destacado a las metas de la Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, en momentos en que se debate en el mundo la forma de reducir las emisiones de dióxido de carbono para frenar el calentamiento global. La producción nucleoeléctrica argentina de 2019 fue mayor que las de años precedentes porque en enero de ese año volvió a entrar en funcionamiento la central nuclear de Embalse (CNE), tras una prolongada tarea de mantenimiento para prolongar su vida útil por 30 años más. Cabe destacar que Embalse, un reactor Candu de origen canadiense que comenzó a operar en 1984, tuvo una performance destacable a nivel internacional durante varios años de la primera etapa de su vida. Argentina tiene tres centrales nucleares en operación, con una capacidad instalada de 1790 MWe y está por definirse la construcción de una cuarta central. Brasil tiene dos centrales en operación, Angra 1 y Angra 2, con una potencia instalada de 2003 MWe y en estos momentos se está a la espera del anuncio de un ambicioso programa nuclear del gobierno de Jair Bolsonaro, que podría sumar entre seis y ocho reactores a la grilla eléctrica brasileña para el 2050. Según el portal del operador de las centrales nucleares brasileñas, Eletrobras, el récord de Angra 1 -que tiene una potencia instalada de 645 MWe– se debió a que estuvo conectada a la red durante 361 días con un factor de carga de 98,21%. Ese nivel de factor de carga la posicionó, además, en primer lugar entre todas las centrales eléctricas del país, incluyendo las de otras fuentes de energía. Rusia

Rusia también informó de un récord en su producción nucleoeléctrica de 2019. La empresa Rosatom dijo que la producción de los 36 reactores nucleares que operaron el año pasado en territorio ruso fue de 208700 GWh superando por 4500 Gwh la producción de 2018. Las centrales nucleares que mejor desempeño tuvieron fueron las de Rostov (con más de 33800 GWh), la planta nuclear Kalinin (más de 31000 GWh) y Balakovo (cerca de 30000 Gwh). Las tres suman doce reactores. El 19% de la generación de energía eléctrica en Rusia es de origen nuclear, dos puntos menos que en España.

España

En 2019, las centrales nucleares españolas produjeron 55800 GWh netos de electricidad, cifra 4,9% superior a la del año 2018. Esa producción equivale al 21,43% de la electricidad total generada en el país, lo que coloca a la nucleoelectricidad en una posición de liderazgo sobre las otras fuentes de energía, según se desprende de los datos de Red Eléctrica de España analizados por Foro Nuclear, asociación que representa a la industria nuclear española. El dato es aún más relevante, dice la información del Foro, por cuanto la potencia instalada en los siete reactores nucleares (Almaraz I y II, Ascó I y II, Cofrentes, Trillo y Vandellós II) solo representa el 6,55% del total (7117 Mwe de potencia instalada). Foto portada: Central Nuclear de Embalse, Argentina. Gentileza NA-SA Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)



Tags: