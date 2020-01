Boletín Nuclear – 16 de enero de 2020

Share











Récord de producción nuclear en Argentina, Rusia y la central brasileña de Angra 1 Las centrales nucleares argentinas produjeron 7900 GWh de electricidad en 2019, lo que constituye un récord en la generación de energía nuclear en el país. Para poner en contexto, esa electricidad generada por las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse alcanza para cubrir las necesidades de 6 millones de habitantes, según datos de Nucleoeléctrica Argentina suministrados a Latin Trade Nuclear. Angra 1, la primera de las dos centrales brasileñas en operación, también rompió un récord, al igual que las centrales rusas, con sus 36 reactores. En España, si bien no se batió ningún récord, las centrales nucleares lideraron la producción energética y una de cada cinco bombillas eléctricas del país se iluminó con la electricidad que produjeron las siete centrales nucleares. Más información de Angra 1 en Eletrobras, de la producción rusa en Rosatom y de España en el Foro Nuclear. Bill Gates busca soluciones a la crisis climática a través de su empresa nuclear Multimillonarios y científicos estadounidenses trabajan en conjunto en el desarrollo de reactores nucleares de la próxima generación, apuntando entre otras cosas, a reducir el calentamiento global. TerraPower es la compañía en la que Bill Gates ha invertido US$500 millones desde su fundación en 2006 y que busca ser parte de la solución a la crisis del calentamiento global. Leer más en Spiegel International y en la web de TerraPower. EEUU invertirá hasta US$2.600 millones en laboratorio de investigación en física nuclear El Departamento de Energía de EEUU eligió al Laboratorio Nacional de Brookhaven, en Upton, Nueva York, para desarrollar una nueva instalación de investigación que asegura cambiará los parámetros de trabajo de la comunidad física nuclear internacional. La construcción del Electron Ion Collider (EIC) se demorará 10 años y costará entre US$1.600 y US$2.600 millones. “El EIC promete mantener a EEUU en la vanguardia de la investigación en física nuclear y tecnología de acelerador de partículas, componentes críticos del liderazgo científico estadounidense”, dijo el secretario de Energía Dan Brouillete. Más información en WNN. Suecia: líder en desarrollo sustentable desde antes que fuera una moda Suecia ha demostrado que puede reducir drásticamente las emisiones de dióxido de carbono y, al mismo tiempo, mejorar el estandard de vida de su población. Más información en WNN. Competencia internacional para estudiantes secundarios organizada por el OIEA El Organismo Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena, invita a estudiantes de entre 14 y 18 años a presentar proyectos para promover la discusión y mejorar la comunicación sobre el rol de la energía nuclear en el combate contra el calentamiento global. Los cinco ganadores presentarán los trabajos en una conferencia internacional que se realizará en junio. Más información en la web del OIEA Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)



Tags: