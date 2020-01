Mambu respalda a Ualá en el desarrollo de su servicio de préstamos

La fintech argentina, que en menos de dos años superó el millón de tarjetas emitidas, lanzó sus servicios de préstamos en línea a través de Mambu

Mambu , la plataforma líder de banca en la nube anunció hoy que Ualá , la aplicación móvil de finanzas personales ha seleccionado la plataforma de Mambu para impulsar su estrategia comercial y nuevos productos de préstamos en línea.

En la primera etapa de implementación, el servicio se encuentra habilitado para ciertos usuarios seleccionados, lo que resultó en un desembolso de más de 50 millones de pesos en solo 10 meses. Gracias a su reciente ronda de financiamiento liderada por Tencent y SoftBank , Ualá está preparada para acelerar el lanzamiento de sus nuevos productos y expandir su cartera de clientes.

Según un informe reciente, alrededor del 70% de los habitantes de América Latina no tienen una cuenta bancaria. Los bancos tradicionales argentinos no están diseñados para satisfacer los requerimientos de los nativos digitales, en una región en la que los smartphones y la tecnología móvil se han hecho omnipresentes. Ualá detectó esta brecha en el mercado y se enfocó en los usuarios de teléfonos inteligentes, pero que no tienen acceso a una cuenta bancaria.

La fintech brinda una opción distintiva e innovadora para inversiones personales y ofrece nuevas oportunidades para ciudadanos no bancarizados o usuarios que se sienten insatisfechos con los servicios financieros tradicionales. Los usuarios de Ualá pueden realizar una solicitud de préstamo completamente digital, de manera fácil y segura, con pagos dentro de las 24 horas.

Joaquín Diz , Gerente de Riesgos de Ualá destaca “Hemos elegido a Mambu principalmente por su simplicidad y rapidez de integración al core de la plataforma digital. Mambu es un socio clave en nuestra estrategia de crecimiento, principalmente porque pudimos implementar un nuevo producto con todas sus características en sólo seis meses”.

“En Mambu encontramos una solución para sustentar nuestro crecimiento, con la flexibilidad necesaria y una velocidad inigualable para la implementación en el mercado. Migraremos todas nuestras cuentas existentes a Mambu , ya que su innovación nos permitirá desarrollar nuestras operaciones en la región”, concluyó Diz .

Por su parte, Edgardo Torres-Caballero, Director General para Américas de Mambu comentó sobre los desafíos que ha asumido Ualá y señaló que “los préstamos online están llegando a América Latina y, especialmente a Argentina, uno de los países a la vanguardia de la innovación tecnológica en la región. En un mercado tan dinámico e impredecible, como el bancario, la agilidad pasa de ser un “plus” a cuestión de supervivencia. De hecho, Ualá es un ejemplo de atención ágil a las demandas del mercado y de los nuevos consumidores digitales. Mambu como compañía nativa en la nube, está honrada en colaborar en esta iniciativa innovadora y acompañarlos en su expansión”.





Acerca de Ualá

Ualá es una fintech para manejar finanzas personales desde una app y una tarjeta. Fue fundada por el emprendedor argentino Pierpaolo Barbieri y lanzada en octubre 2017 con el objetivo de mejorar la inclusión financiera en Argentina.

Opera con una tarjeta prepaga internacional Mastercard y es la primera tarjeta gratis del mercado, sin costos de emisión, renovación, mantenimiento y cierre. Puede cargarse por Rapipago, Pago Fácil o desde una cuenta bancaria (CBU) o cuenta virtual (CVU). La tarjeta puede utilizarse para hacer compras en cualquier sitio web o comercio del mundo.

Además, brinda la posibilidad de realizar una gran variedad de transacciones financieras como transferir dinero, pagar facturas y cargar saldo en celulares prepagos y tarjetas de transporte SUBE.

Desde la aplicación también puede hacerse un seguimiento de los gastos a través de una herramienta de análisis, solicitar préstamos e invertir en fondos comunes de inversión.

Se encuentra disponible en toda la Argentina para celulares Android y iOS. Cualquier persona mayor a 13 años que cuente con un DNI argentino puede formar parte de Ualá .

Acerca de Mambu